Графіки відключення світла у Полтавській області на 10 червня пов’язані з виконанням комплексу планових технічних робіт.

У Полтавській області на 10 червня заплановано запровадження додаткових графіків відключення світла, які охоплять низку населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Як зазначається, графіки відключення світла у Полтавській області на 10 червня пов’язані з виконанням комплексу планових технічних, ремонтних та профілактичних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Енергетики проводять обслуговування обладнання, перевірку мереж та модернізацію окремих ділянок, що дозволяє підвищити надійність системи та знизити ризики аварійних відключень у майбутньому.

З 08:00 до 17:00 години в селі Вісичі не буде електрики через виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу. Знеструмлять вулиці:

пров.Дачний (б. 1, 3, 5),

пров.Зелений (б. 1, 2),

пров.Перемоги (б. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13),

Польова (б. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36),

Ставкова (б. 3),

пров.Ставковий (б. 2, 4, 8, 12, 18, 20),

пров.Тараса Шевченка (б. 1, 3, 4),

Ювілейна (б. 8),

пров.Ювілейний (б. 6)

З 08:00 до 17:00 години в селі Балівка будуть тривати вимкнення електрики. Причина обмежень - виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Обмежать світла за адресами:

Балів чотирьох братів (б. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 34, 36, 40, 42, 44, 48),

пров.Лісовий (б. 2, 4, 14),

Лугова (б. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13),

Миру (б. 1/1, 2, 6, 8, 11/1, 15),

пров.Річковий (б. 1/5, 3, 5, 9, 11),

Соснова (б. 4, 8, 9, 10/3, 13),

пров.Тараса Шевченка (б. 7),

Ювілейна (б. 6)

З 8:00 до 16:30 години також зникне електрика в населеному пункті Калашники. Знеструмлення стосуються лише будинків, що знаходяться за наступними адресами:

Григорія Сковороди (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10),

Історична (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45),

Калинова (б. 7),

Котовського (б. 12),

пров.Медичний (б. 1, 2, 4, 6),

Миколи Гоголя (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38),

Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12),

Соборності (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11 б, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 21),

Центральна (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20),

Шкільна (б. 9),

пров.Шкільний (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11).

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

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