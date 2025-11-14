Балансировать между себестоимостью и покупательной способностью сложно, а дефицит продуктов в Запорожье еще больше ущемляет возможности.

Дефицит продуктов в Запорожье привел к ограничению выбора в магазинах и значительному удорожанию отдельных категорий, особенно фруктов, сообщает Politeka.

Из-за майских морозов пострадали урожаи местных хозяйств. Фермеры были вынуждены потратить дополнительные ресурсы на восстановление садов, что существенно повысило себестоимость продукции. Полки магазинов стали беднее, а цены на украинские фрукты ощутимо выше.

По данным аналитиков, оптовая цена груш выросла с 50 до 70 гривен за килограмм, в рознице теперь она составляет около 78 гривен. Расходы на удобрения, горючее и средства защиты растений увеличились почти на треть, что также повлияло на конечную стоимость.

Аграрии признают: балансировать между себестоимостью и покупательной способностью сложно, а дефицит продуктов в Запорожье еще больше ущемляет возможности. Многие хозяйства продают плоды сразу после сбора, ведь длительное хранение становится нерентабельным.

В супермаркетах украинские груши почти исчезли, а полки постепенно заполняют импортные — преимущественно из Нидерландов, Испании, Эквадора и Южной Африки.

Потребителям советуют планировать покупки заранее и проверять наличие товара во избежание дефицита во время посещения магазинов.

Кроме того, в Запорожской области также сообщалось о подорожании продуктов. В частности, рис круглый 1 кг сейчас стоит 61,52 гривны. Auchan продает за 49,90, Megamarket – 55,30, Metro – 48,90, Novus – 91,99.

Анализ цен в разных магазинах позволяет украинским ориентироваться на выгодные предложения и планировать расходы на крупы.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одесской области: кому установили высокие тарифы.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: как получить убежище на год.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Одессе: чего жителям ждать в ноябре 2025.