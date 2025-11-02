Работа для пенсионеров в Черкасской области охватывает многие сферы, сообщает Politeka.
Среди объявлений на сайте work.ua есть вакансия газорезчика с зарплатой от 21 000 до 25 000 гривен в Черкассах. Основные обязанности включают резку металлопроката с помощью газового оборудования и соблюдение производственных норм и техники безопасности.
Для этой позиции важна внимательность, ответственность и желание учиться. Сотрудникам предлагают официальное трудоустройство, социальные гарантии и комфортные условия с графиком с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.
Еще одно доступное предложение для ищущих работу для пенсионеров в Черкасской области - вакансия станка деревообрабатывающих станков в компании ООО «ПРУДИВУС» в Умани.
Зарплата составляет от 20000 до 25000 плюс премии в зависимости от объема производимой продукции. Основные задачи включают в себя управление деревообрабатывающими станками, изготовление деталей для мебели и обеспечение высокого качества продукции.
Также есть позиция столяра в ЧАО «СМ-Украина» с зарплатой 21 000-33 000. Обязанности включают в себя изготовление и обработку деревянных деталей, взаимодействие с ручным и механическим инструментом, сборку мебельных конструкций и соблюдение технологических процессов.
Эти вакансии подтверждают, что работа для пенсионеров в Черкасской области может быть разнообразной и высокооплачиваемой. Она позволяет оставаться активной, поддерживать социальные контакты и получать финансовую стабильность.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкассах: украинцам бесплатно предоставляют важную услугу.
Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Черкасской области: в ПФУ предупредили, когда украинцам могут отказать в помощи.
Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черкассах: украинцев готовы поддержать, что нужно знать.