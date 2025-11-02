Работа для пенсионеров в Черкасской области уже давно перестала быть редкостью, поэтому мы рассказываем о доступных предложениях от работодателей.

Работа для пенсионеров в Черкасской области охватывает многие сферы, сообщает Politeka.

Среди объявлений на сайте work.ua есть вакансия газорезчика с зарплатой от 21 000 до 25 000 гривен в Черкассах. Основные обязанности включают резку металлопроката с помощью газового оборудования и соблюдение производственных норм и техники безопасности.

Для этой позиции важна внимательность, ответственность и желание учиться. Сотрудникам предлагают официальное трудоустройство, социальные гарантии и комфортные условия с графиком с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

Еще одно доступное предложение для ищущих работу для пенсионеров в Черкасской области - вакансия станка деревообрабатывающих станков в компании ООО «ПРУДИВУС» в Умани.

Зарплата составляет от 20000 до 25000 плюс премии в зависимости от объема производимой продукции. Основные задачи включают в себя управление деревообрабатывающими станками, изготовление деталей для мебели и обеспечение высокого качества продукции.

Также есть позиция столяра в ЧАО «СМ-Украина» с зарплатой 21 000-33 000. Обязанности включают в себя изготовление и обработку деревянных деталей, взаимодействие с ручным и механическим инструментом, сборку мебельных конструкций и соблюдение технологических процессов.

Эти вакансии подтверждают, что работа для пенсионеров в Черкасской области может быть разнообразной и высокооплачиваемой. Она позволяет оставаться активной, поддерживать социальные контакты и получать финансовую стабильность.

