В коммунальной корпорации заранее извинились жители столицы и гостей города за временные неудобства из-за ограничение движения в Киеве.

Ограничение движения в Киеве вводится коммунальной корпорацией "Киевавтодор" на отдельных участках дорог украинской столицы, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

20 сентября в Дарницком районе столицы частично будет ограничено движение транспорта по улице Тепловозной. Ограничение движения в Киеве будет действовать в течение рабочего дня – с 8 часов утра до 17 часов вечера.

Причиной подобных изменений в дорожном движении стали плановые ремонтные работы. Коммунальное предприятие дорожно-эксплуатационного управления Дарницкого района запланировало провести укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Уютной и до Харьковского шоссе.

Эти работы являются завершающим этапом обновления дорожного полотна и позволят сделать передвижение по этой части Дарницкого района более безопасным и комфортным как для водителей, так и для пассажиров общественного транспорта.

Кроме того, будет продолжаться еще одно ограничение движения в Киеве. До 22 сентября в Шевченковском районе столицы частично будет ограничено передвижение в подземном пешеходном переходе на Майдане Незалежности. Об этом сообщили в «Киевавтодоре».

Здесь ремонтные бригады дорожно-эксплуатационного управления Шевченковского района будут осуществлять восстановление обшивки потолков подземного перехода. Работы приступили со стороны Аллеи Героев Небесной Сотни.

В коммунальной корпорации подчеркивают, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности и дальнейшей надежной эксплуатации объекта, ведь подземные переходы являются важными элементами городской инфраструктуры, которыми ежедневно пользуются тысячи киевлян и туристов.

