Согласно новому графику движения транспорта в Николаеве, с 17 сентября 2025 года электротранспорт города возвращается к регулярному функционированию.

Новый график движения транспорта в Николаеве установлен по окончании ремонтных работ, продолжавшихся в районе местного зоопарка, сообщает Politeka.net.

Об изменениях предупредили в пресс-службе «Миколаївелектротранс».

После завершения ремонтных работ в районе зоопарка работниками службы пути КП «Миколаївелектротранс» совместно с МКП «Миколаївводоканал» движение трамваев в направлении Широкой Балки полностью восстановлено. Согласно новому графику движения транспорта в Николаеве, от 17 сентября 2025 года электротранспорт города возвращается к регулярному функционированию по привычным маршрутам.

Трамвай №7 будет осуществлять рейсы по маршруту Широкая Балка — Центральный рынок. Отправления с конечной станции Широкая Балка планируются в 7:15, 8:01, 8:50, 9:38, 10:27, 11:23, 12:03, 13:00, 13:37, 14:35, 15:13, 16:19, 1. Отправления с Центрального рынка запланированы в 6:25, 7:12, 8:00, 8:47, 9:38, 10:25, 11:14, 12:11, 12:50, 13:46, 14:23, 15:20, 16:03, 16:03. (Рейсы в депо обозначены отдельно).

Трамвай №10 будет курсировать по маршруту Промзона — Широкая Балка. Отправления с конечной станции запланированы в 7:07, 7:46, 8:19, 8:38, 9:12, 9:42, 10:05, 10:41, 11:37, 12:19, 12:49, 13:21, 13:46, 13:46 15:35, 16:04, 16:31, 17:00, 17:29 и 17:59. Отправления из Промзоны запланированы в 6:25, 7:03, 7:37, 7:55, 8:29, 9:01, 9:22, 9:57, 10:53, 11:36, 12:06, 12:38, 13:02, 13 15:20, 15:48, 16:17, 16:47, 17:15, 17:42 и 18:10 (рейсы в депо отмечены отдельно).

Новый график движения транспорта в Николаеве позволяет жителям и гостям Николаева планировать поездки с учетом регулярных рейсов и более удобное сообщение между центральными районами города и Широкой Балкой. Ознакомиться с полным графиком движения можно на официальном сайте КП «Миколаївелектротранс» после завершения регламентных работ.

