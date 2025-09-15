Местные жители переживают о вероятном повышении тарифов на электроэнергию в Кировоградской области, потому что это отразится на кошельках.

Повышение тарифов на электроэнергию в Кировоградской области означает увеличенные расходы для определенных категорий, сообщает Politeka.

Для населения расценки остаются стабильными, а предприятия и операторы систем распределения с 1 сентября получили новые цены на свет, что обусловлено экономическими и техническими потребностями региона.

По словам экспертов, повышение тарифов на электроэнергию в Кировоградской области предполагает рост стоимости электричества для компаний, получающих его от операторов систем распределения. Это решение было принято Нацкомиссией, регулирующей энергетическую сферу, 26 августа 2025 года.

Целью этого шага является уменьшение долговой нагрузки, а также обеспечение необходимых запасов энергии и материалов на случай аварий или вражеских обстрелов. Для потребителей первого класса ожидаемый рост составляет примерно 14%, для второго – около 23%.

Это позволит избежать дефицита средств и гарантировать работу сетей в чрезвычайных ситуациях. Это касается всех ОСР с номинальным напряжением выше и ниже 27,5 кВ, включая крупных поставщиков и предприятия, обслуживающие промышленные объекты.

Повышение тарифов на электроэнергию в Кировоградской области коснется "Кировоградоблэнерго". Это один из регионов, которых столкнется с самыми большими расценками.

Несмотря на это цены для населения остаются без изменений до конца октября 2025 года. Фиксированная стоимость в размере 4,32 гривны за киловатт-час будет действовать до окончания действия ПСО, что позволяет гражданам не переживать по ударам по кошельку в ближайшее время.

Эксперты отмечают, что любые дополнительные нововведения для населения нецелесообразны из-за значительных системных проблем на рынке электричества и необходимости проведения комплексной реформы данного сектора.

