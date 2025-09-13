Стартует тестирование новой системы оплаты проезда в Виннице в частных маршрутных такси, сообщает Politeka.

Информацию об этом дает городской совет со ссылкой на Винницкий информационный центр.

Если раньше пассажиры могли рассчитываться только наличными или Муниципальной картой винничанина, то с 12 сентября появилась возможность оплатить поездку банковской картой.

Пока новые терминалы установлены в маршрутке 14А (номер авто АВ1942КК). Благодаря этому пассажиры могут выбирать способ оплаты: картой или смартфоном, в дополнение к Муниципальной карте. Об этом сообщает городской совет с ссылкой на Винницкий информационный центр.

Для проведения оплаты в транспорте используются обновленные терминалы, которые отвечают техническим требованиям современных банковских операций. Они обеспечивают стабильную работу, быструю передачу данных и качественную связь, что позволяет беспрепятственно рассчитываться при поездке.

Новая система оплаты проезда в Виннице касается маршруток типа Mercedes Sprinter, где ранее установлены старые POS-терминалы вместо валидаторов.

"Тестовый период продлится несколько недель. Если результаты будут положительными, планируем постепенно установить такие терминалы и на других частных маршрутках города. В случае отсутствия форс-мажоров, до конца года обновим оборудование на всех бортах частных перевозчиков и полностью запустим новую систему оплаты. Продолжаем развивать возможности расчета в общественном транспорте" , - пояснил КП "Винницкий информационный центр".

