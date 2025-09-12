После эвакуации с опасных территорий внутренние переселенцы могут получить бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития общин и территорий.

На уровне государства созданы дополнительные сервисы, позволяющие переселенцам быстрее найти бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области.

В частности, действуют платформы «Прихисток» и «Допомагай». Через них переселенцы могут найти бесплатное жилье, предоставляемое неравнодушными гражданами и организациями. Важно, что в рамках программы «Убежище» отменены любые возрастные ограничения. Это означает, что право на предоставление временного дома внутренне перемещенным лицам имеет любой житель страны, который выразил готовность помочь.

Также существенно расширен круг тех, кто может получить компенсацию за предоставление бесплатного жилья для ВПЛ в Киевской области. Если раньше такое право имели в основном государственные и коммунальные предприятия, то теперь к этому перечню добавили юридические лица частной формы собственности, физические лица-предприниматели, религиозные организации и другие структуры.

Размер такой компенсации установлен на уровне 900 гривен за каждого человека, которому было предоставлено временное убежище. При этом государство уточняет, что в ходе расчета субсидий эта компенсация не учитывается как дополнительный доход для собственников жилья.

Особое внимание уделяется категориям граждан, находящихся в наиболее уязвимом положении. Они получают первоочередное право на поселение и помощь. К таким группам относятся многодетные семьи, семьи с малолетними детьми, беременные женщины, утратившие трудоспособность люди, граждане пенсионного возраста, а также те украинцы, чьи дома и квартиры были разрушены или признаны непригодными для проживания в результате военных действий.

