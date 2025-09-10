Местным жителям советуют быть готовыми к временному ограничению движения в Киевской области и рассказываем детали.

Ограничение движения в Киевской области коснется жителей Белой Церкви, ведь на несколько дней в городе остановят курсирование на важном участке, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале Белоцерковского городского территориального общества, причина ограничения движения в Киевской области заключается в аварийной ситуации на сети водоотвода, которая требует немедленного ремонта.

Ограничение движения в Киевской области будет касаться улицы Рыбной. С 9:00 10 сентября до 17:00 12 сентября проезд транспорта здесь будет невозможен.

Перекрытие будет действовать от дома №8 и до остановки общественного транспорта на улице Героев Крут, включая участок напротив дома №95.

Коммунальные службы объясняют, что причиной стал прорыв по сети водоотвода. Чтобы провести аварийно-ремонтные работы придется использовать тяжелую технику, а проезжая часть данной дороги слишком узка для одновременного проезда машин и ремонтников.

Поэтому передвижение решили полностью приостановить на короткий период времени. Временные изменения коснутся и работы общественного транспорта.

Троллейбусный маршрут №8 и автобусный маршрут №8А на время ремонта вообще не будут курсировать. Автобус №2 поедет в объезд через Зенитный полк и проспект Независимости. Автобус №7 теперь будет иметь окончательную остановку возле магазина "Велмарт".

Для жителей это означает необходимость предварительно планировать свои поездки. В часы пик могут возникнуть задержки, ведь изменение схем курсирования общественного транспорта всегда влияет на удобство пассажиров.

