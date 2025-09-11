Работа для пенсионеров в Полтаве включает доставку, сервис, торговлю и бытовые услуги, позволяя объединить доход с социальной активностью.

Работа для пенсионеров в Полтаве представлена ​​сразу в нескольких направлениях, позволяет выбрать занятие, отвечающее личным потребностям и навыкам, сообщает Politeka.

Актуальные объявления собраны на сайте work.ua.

Glovo набирает курьеров : пеших, велосипедных, мото- или автокурьеров. Оплата производится ежедневно или еженедельно, общий доход может достигать 35 000 гривен. Сервис предлагает гибкий расписание, а также страхование при выполнении заказов. Кандидаты на авто должны иметь паспорт, удостоверение, техпаспорт; военные документы мужчинам не обязательны.

ТРЦ «Конкорд» ищет уборщицу . Обязанности включают уборку помещений, вынос мусора, уход за санузлами, чистку витрин и мебели. От кандидатов ждут порядочность, внимательность и пунктуальность. Опыт приветствуется, но не обязательно. Работодатель обеспечивает средствами для уборки, стабильной оплаты и удобными условиями перерывов.

Также доступна вакансия бариста : возраст от 18 лет, приготовление кофейных напитков, кассовая дисциплина и поддержание чистоты рабочего места. График переменный (2/2, 3/3 или 4/4). Работа подойдет кандидатам без стажа, студентам и людям старшего возраста.

Итак, работа для пенсионеров в Полтаве включает доставку, сервис, торговлю и бытовые услуги, позволяя объединить доход с социальной активностью. Подробные описания вакансий и контакты работодателей размещены в объявлениях на платформе work.ua, где можно найти инструкции по регистрации и дальнейшим шагам, чтобы трудоустроиться.

Украинцы возможность выбирать среди разных вариантов, учитывая собственные условия и потребности.

