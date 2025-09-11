Новый график движения поездов в Киевской области будет действовать лишь временно, однако стоит знать о ожидаемых изменениях, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в Kyiv City Express.

11 сентября новый график движения поездов в Киевской области коснется преимущественно вечерних маршрутов. На направлении Дарница - Почайна - Святошино временно не будут курсировать электрички под номерами Б22 (время отправления 19 31, прибытие 20 20), Б23 (20 31 - 21 20), Б24 (21 31 - 22 20) и Б25 (22 31 - 2). В обратном направлении будут временно отменены маршруты А23 (19 39 – 20 28), А24 (20 39 – 21 28) и А25 (21 39 – 22 28).

Однако полной отмены этих маршрутов не произойдет. Вышеупомянутые рейсы будут совершать путешествие только на полукольцевой части маршрута. Таким образом, пассажиры все же получат возможность добраться до основных пересадочных узлов, хотя и с определенными ограничениями.

12 сентября смены новый график движения поездов на Киевщине будет касаться как утренних, так и вечерних рейсов. На отрезке Дарница – Почайная – Святошино временно не будут курсировать поезда Б01 (отправление в 5 31, прибытие в 6 20), Б23 (20 31 – 21 20), Б24 (21 31 – 22 20) и Б25 (22 31 – 23 2). По направлению Святошин – Почайна – Дарница отменят рейсы А02 (5 39 – 6 28), А23 (19 39 – 20 28), А24 (20 39 – 21 28) и А25 (21 39 – 22 28).

Как и в предыдущем случае, вечерние рейсы в этот день будут курсировать не полным кругом, а только на полкольца.

Такие изменения в движении кольцевой электрички временные и обусловлены необходимостью выполнения технических работ для обеспечения безопасности пассажиров и надежности инфраструктуры. Горожанам советуют заранее учитывать новый график и планировать свои поездки с учетом этих ограничений.

