Работа для пенсионеров в Виннице охватывает разные направления, позволяя пожилым людям выбирать вакансии в соответствии с физическими возможностями и опытом.

Работа для пенсионеров в Виннице доступна в разных сферах, включая автосервис, склад и такси.

Дочернее предприятие "Автотрейдинг-Винница" приглашает на работу уборщика служебных помещений с заработной платой 10 000 гривен. График: пн-пт с 7:00 до 16:00. Работник отвечает за поддержание чистоты в офисных помещениях, шоу-руме, санузлах, уходе за растениями, мытье окон и ковролина.

Компания обеспечивает комфортные условия: теплые комнаты, зону отдыха, душ, питание с микроволновкой и холодильниками, кофейные аппараты. Требования: усердие, дисциплинированность, выносливость и отсутствие вредных привычек. Предприятие готово взять человека с инвалидностью или пенсионером.

Компания Luxopt предлагает вакансию разнорабочего на склад с зарплатой в 20 000–22 000 гривен. Обязанности включают комплектацию заказов, разгрузку и погрузку товара, выкладку на стеллажи. График: пн-сб с 9:00 до 18:00, возможен гибкий режим. Работник получает еженедельные выплаты, скидки на продукцию и удобные условия для работы. Требования: внимательность, аккуратность, высокая работоспособность.

Автопарк G Car ищет водителя такси на авто компании с оплатой 25 000-40 000 гривен и до 65% от кассы. Предлагается выкуп автомобиля за 1 грн, без залогов и взносов, новые автомобили Škoda Scala 2021 или Peugeot 301 2021, техобслуживание и ремонт за счет компании. Основные обязанности: обеспечение чистоты машины, соблюдение чистоплотности. Требования: водительское удостоверение категории В, опыт управления от одного года, смартфон. Предложение подходит студентам, пенсионерам и людям с инвалидностью.

