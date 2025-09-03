Работа для пенсионеров во Львове охватывает разные направления, позволяя пожилым людям выбирать вакансии в соответствии с собственными умениями и потребностями.

Список актуальных вакансий опубликован на сайте work.ua , где указаны условия и оплата.

Компания «Ухожено» ищет клинеров для уборки жилых помещений. Работники выполняют генеральную и поддерживающую уборку, могут работать несколько дней в неделю с нагрузкой 5–10 часов. Зарплата – от 20 000 до 30 000 гривен. Работодатель предоставляет форму и средства для уборки, опыт работы приветствуется, но не обязателен.

В кулинарной сфере вакансия пекаря предлагается в сетях Tomatina, NOA, Emily, Poke Lulu и Una Pinsa. График посменный (2–2 или 3–3), проводится стажировка. Оплата – от 26 000 гривен в месяц (1200 грн в смену). Дополнительно предусмотрено бесплатное питание, скидки на меню, доступ к спортзалу и премии за рекомендацию новых сотрудников. Обязанности включают выпечку чизкейков, булочек, штруделей и поддержку чистоты на кухне.

Бренд HUKH ищет швею для изготовления одежды. Необходимы аккуратность, внимательность и профессиональные навыки. Работник выполняет полный процесс производства и контролирует качество готовой продукции. Предлагаются официальное трудоустройство, зарплата 25000-35000 гривен, современный цех и возможность профессионального роста. График можно согласовать индивидуально.

Итак, работа для пенсионеров во Львове охватывает разные направления, позволяя пожилым людям выбирать вакансии в соответствии с собственными умениями и потребностями. Предложения обеспечивают официальное оформление, стабильную оплату и возможность развития.

