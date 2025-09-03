Ограничения движения транспорта в Черновцах могут внести определенные коррективы для местных жителей в передвижении по городу.

В Черновцах с 1 сентября введены ограничения движения транспорта , затрагивающие пять ключевых улиц города, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе городского совета в Телеграмм, частичное ограничение движения транспорта в Черновцах продлится до 20 декабря включительно и связано с капитальными ремонтами дорог и восстановлением дорожного покрытия.

Городской совет советует жителям учитывать эти изменения при планировании поездок во избежание пробок и неудобств.

Как отмечается в сообщении, работы будут проводиться на Владимира Винниченко от Русской до ЖК «Хрустальное озеро», на Фастовской от дома №20 до Русской и от перекрестка с Кишиневской к Русской, на Героев Майдана между домами №111-Б и №115.

Также частично перекрыт проезд на улице Степана Бандеры от Университетской до Театральной площади и на Университетской от улицы Элиезера Штейнбарга до Степана Бандеры. Все перекрытия предусматривают временные изменения в схеме курсирования, чтобы водители могли безопасно объезжать участки, где производятся работы.

Следует учитывать, что введенные ограничения движения транспорта в Черновцах предполагают перенос остановки «ул. О. Щербанюка» на Главную, 157 перед перекрестком из Щербанюка.

Также в связи с текущим ремонтом проспекта Независимости автобусы маршрута №9 будут курсировать через улицы Ясская и Мира в направлении площади Соборной до конечных остановок. Это позволит поддерживать безопасное курсирование по городу и не создавать лишних пробок в центральной части.

Также напоминаем, что для школьников и студентов с 1 сентября введены льготы на проезд. Учащиеся будут платить 7 грн в будни за поездку на автобусе, а троллейбусом будут ездить бесплатно при условии валидации ученической карты. Студенты в троллейбусах будут платить 7 гривен при предъявлении студенческого билета.