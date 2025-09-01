Бесплатные продукты для пенсионеров в Сумской области станут более доступными для тех, кто в этом больше нуждается.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Сумской области доступны только в отдельном сообществе, сообщает Politeka.

В Роменском городском территориальном обществе продолжается выдача продуктовых наборов длительного хранения для пожилых жителей, относящихся к определенным категориям населения.

С 7 августа 2025 года получить помощь могут люди от 85 лет. Продукты выдают по адресу: город Ромны, бульвар Шевченко, 6, в помещении местного Дома культуры. Выдача производится в рабочие дни с 9:00 до 16:00, а в пятницу – до 15:00. Для подтверждения личности необходимо иметь при себе паспорт.

Программа направлена ​​на поддержку пожилых граждан и обеспечение их необходимыми продовольственными товарами длительного хранения. Такая помощь позволяет пенсионерам получить базовые вещи, поддерживающие ежедневный рацион и облегчающие быт.

Кроме того, международный фонд IAC ISHR объявил о старте новой волны раздачи бесплатных продуктов для пенсионеров и ВПЛ в Сумской области. Организаторы отмечают, что фактическая выдача еще не началась, однако все желающие могут пройти предварительную онлайн-регистрацию на официальной платформе ISHR.

Создание личного кабинета занимает несколько минут, после чего подать заявку можно будет быстро и без очередей. Это позволит участникам программы получить гуманитарную помощь удобным способом, минимизируя лишние трудности. Благодаря этому

Бесплатные продукты для пенсионеров в Сумской области станут более доступными для тех, кто больше всего в этом нуждается, и будут способствовать поддержке пожилых людей в сложное время.

