Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области можно получить благодаря инициативе благотворительного фонда Элеос Украина, сообщает Politeka.

Информация о раздаче обнародована на официальном сайте организаторов.

Гуманитарный проект под названием «Восстановление: Распределение благотворительной помощи в виде продовольственных и гигиенических наборов среди внутренне перемещенных лиц в Днепропетровской области» направлен на поддержку людей, потерявших дома из-за военных событий, а также тех, кто непосредственно понес их последствия.

Организатором выступает ОО «Элеос-Украина». Реализация инициативы проходит в партнерстве с международной организацией International Orthodox Christian Charities и при финансовой поддержке United Methodist Committee On Relief.

Цель программы - обеспечение домохозяйств переселенцев и жителей востока страны гуманитарными наборами, содержащими бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области и средства личной гигиены. Такой пакет поможет покрыть базовые потребности и ощутить поддержку в сложный период.

Помощь будет предоставляться в двух населенных пунктах – городах Днепр и Самар. Выдача состоится после предварительной регистрации и подтверждения соответствия критериям.

Чтобы подать заявку, нужно заполнить электронную форму по указанной ссылке. После регистрации заявитель получит уведомление с уточнением даты, времени и места получения набора.

Проект будет продолжаться с мая по октябрь 2025 года, а команда организаторов будет работать над своевременным оказанием помощи в определенном объеме тем, кто в ней нуждается больше всего.

