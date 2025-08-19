Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области продолжает предоставляться, однако в августе отдельные категории могут потерять право на выплаты, сообщает Politeka.

Согласно постановлению №332, это касается тех, кто перестал отвечать критериям получения государственной поддержки.

Назначение и выплату осуществляет Пенсионный фонд Украины, ориентируясь на уязвимые группы, среди которых: переселенцы с территорий боевых действий или временной оккупации, владельцы разрушенного или непригодного для проживания жилья, а также дети, рожденные в семьях состоящих на учете переселенцев.

Размер составляет 3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью, 2 000 гривен – для других категорий. Помощь назначается на шесть месяцев от месяца обращения, но не дольше года вообще. Продолжение возможно только для определенных групп: семей с несовершеннолетними детьми, лиц с инвалидностью, пенсионеров, одиноких родителей, многодетных, ухаживающих за людьми или детьми с инвалидностью, пострадавших от войны, студентов и учеников в возрасте 18–23 года, обучающихся на дневной форме и не имеющих собственной.

Трудоспособные, которые не работали в течение трех месяцев, должны найти работу, зарегистрироваться в центре занятости, начать собственное дело, получить грант или пройти обучение по ваучеру, чтобы не потерять выплаты.

Продолжение денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области невозможно, если семья превышает среднемесячный доход в 9 440 гривен на человека, переселенцы вернулись к постоянному месту жительства или кто-то из семьи находился за границей более 30 дней подряд или 60 дней суммарно за полгода.

