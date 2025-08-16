Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стало неприятной новостью для местных жителей.

Жители Юрьевки и окрестных сел получили официальное уведомление о повышении тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области , сообщает Politeka.

Местное КП предупредило об изменении стоимости водоснабжения, водоотвода и управления бытовыми отходами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области станет ощутимым для жителей Юрьевской общины в ближайшее время. Решение принято в соответствии с действующими постановлениями Кабинета Министров Украины и Законом Украины о ЖКУ.

В сообщении говорится об изменении стоимости трех основных направлений работы предприятия. Это централизованное водоснабжение, централизованный водоотвод и управление бытовыми отходами.

Основными причинами повышения тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стал рост стоимости энергоносителей, удорожание материалов и реагентов, а также необходимость актуализации расходов с учетом реальных объемов предоставления ЖКУ.

Проект новых расценок уже обнародован. Для населения цена водоснабжения вырастет с 53 гривен 6 копеек до 69.38 за кубометр. Водоотвод будет стоить 187.53 за кубометр вместо нынешних 164 гривен 77 копеек.

Аналогично изменяются расценки для бюджетных учреждений и других категорий потребителей. Еще более ощутимое удорожание касается управления бытовыми отходами. Для жителей стоимость сбора и вывоза мусора вырастет с 35 грн. на человека в месяц до 67.86. Прием и размещение мусора на полигоне также вырастет более чем вдвое.

Все указанные расчеты, как отмечает предприятие, базируются на экономически обоснованных расходах и учитывают плановые показатели деятельности.

