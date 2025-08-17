Бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области доступно в комфортных условиях и расположено в местах с необходимой инфраструктурой.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области предлагают в Староконстантиновском районе, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о размещении предоставляет сайт Допомагай .

Для размещения внутри перемещенных лиц доступны несколько вариантов домов с полным набором коммунальных удобств.

Первый вариант – дом с двумя комнатами, оборудованной кухней с газовой плитой, ванной и санузлом. Рядом находятся школа, сад, магазины, транспортная остановка, отделение почтовых служб, рынок и станция технического обслуживания. Есть Интернет. Комнаты просторные, а деревня отличается живописными видами. Возможно заселение сразу, количество мест четыре.

Второй дом расположен в Старом Острополе. Это большой кирпичный дом площадью 110 кв.м. с тремя комнатами, кухней, ванной, туалетом, коридором и летней кухней. Есть газ, свет, вода. Есть садик, виноградник и небольшой земельный участок. До школы и магазинов пять минут, до реки также пять. В селе работают почтовые отделения, больница, кафе и СТО. Количество мест – четыре.

Третье предложение – частный кирпичный дом в том же населенном пункте. Площадь – 110 кв.м, все коммуникации, включая интернет. Село живописное, вблизи лес, река, трасса Киев-Хмельницкий. Есть школа, сад, магазины, рынок, амбулатория, почтовые отделения и станция техобслуживания. Проживание бесплатно для порядочных людей.

Итак, бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области доступно в комфортных условиях и расположено в местах с необходимой инфраструктурой. Чтобы узнать больше информации, следует обратиться к авторам объявлений.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев в Хмельницкой области: где предоставляют убежище.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Хмельницком: поддержку получат не все, названы главные условия.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Хмельницкой области: украинцам раскрыли, дадут ли помощь при недостаточном стаже.