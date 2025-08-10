В Тернопольской области введут ограничения движения транспорта, которые затронули как города, так и областные дороги.

Ограничения движения в Тернопольской области , прежде всего, касаются частичного перекрытия улицы Торговицы в Тернополе с 11 по 13 августа, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте горсовета, из-за ремонта дорожного покрытия передвижение транспорта на этом участке от "Рогатки" до улицы Оболоня будет затруднено.

Отмечается, что ограничения движения в Тернопольской области предусматривают частичное перекрытие на транспортной развязке улиц Торговица, Микулинецкая, Князя Василия Константина Острожского и дальше в Оболонь. Для безопасности водителей и пешеходов там установят временные дорожные знаки по согласованной схеме организации проезда.

Общественный транспорт при ремонте будет работать с учетом этих изменений, а остановки городского и пригородного транспорта временно перенесут на автовокзал.

Кроме этого, следует упомянуть об общем ограничении движения в Тернопольской области, что касается грузового транспорта. С начала лета на территории области действует временный запрет для большегрузных автомобилей из-за высоких температур воздуха свыше +28 градусов.

Эти правила призваны сохранить дорожное покрытие и избежать разрушений во время жары. В частности, запрет касается транспортных средств с фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Однако есть исключения. Правила не распространяются на грузы, перевозящие опасные материалы, скоропортящиеся продукты, живые животные или грузы, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций. Водителям советуют быть внимательными и следить за температурой воздуха и весом собственного груза.