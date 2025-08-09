Было принято решение о подорожании проезда в Ровно с 1 августа, сообщает Politeka.

Соответствующий проект решения уже публиковал городской совет .

Согласно опубликованному решению стоимость проезда в троллейбусах может составлять 15 гривен, а в маршрутных такси — 18 гривен. Инициатива уже вызвала активные обсуждения среди горожан, большинство из которых считают такие тарифы слишком высокими.

Ровенчане высказывают разные мнения: кто-то поддерживает повышение, объясняя это ростом стоимости горючего и запчастей, а другие опасаются, что новые цены станут финансовым бременем, особенно для пенсионеров. Также горожане надеются, что вместе с подорожанием улучшатся условия перевозок, например, появится вентиляция в салонах транспорта.

В управлении транспорта отмечают, что причиной такого шага является экономическая необходимость, поскольку выросли расходы на обслуживание. В то же время, окончательная стоимость проезда еще не утверждена, ведь заседание горисполкома еще не состоялось.

Представители управления подчеркивают, что повышение тарифов - это вынужденная мера, и приводят примеры других городов Украины, где тарифы уже выросли: Луцк поднял стоимость до 15 гривен еще в 2022 году, а Винница и Полтава сделали это в прошлом году.

Состоится ли подорожание проезда в Ровно уже в ближайшее время, пока неизвестно, ведь городской совет может изменить решение в последний момент.

Кстати, в Ровно также планируют открыть новый маршрут. Он должен обеспечить удобное сообщение микрорайонов Новый Двор и Студенческая с другими территориями областного центра. Это будет частью инициативы по обновлению системы перевозок и внедрению нового графика движения транспорта в городе.

