Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области инициировало коммунальное предприятие "Юриевские жилищно-коммунальные услуги" Юрьевского поссовета, передает Politeka.

Такое сообщение обнародовано на официальном сайте .

Основанием для изменения стали рост стоимости энергоносителей, материалов, реагентов, а также актуализация производственных затрат согласно фактическим объемам предоставления услуг.

В планах предприятия – корректировка стоимости централизованного водоснабжения, водоотвода и управления бытовыми отходами. Для населения тариф на водоснабжение изменится с 53,06 до 69,38 м³ (30,76%), водоотвод — с 164,77 до 187,53 грн/м³ (13,81%). У бюджетных организаций: водоснабжение – с 55,62 до 72,69 грн/м³, водоотвод – с 172,62 до 196,46 за м³. Другие потребители будут платить 75,99 м³ за водоснабжение и 205,39 грн/м3 за водоотвод.

Относительно сбора и вывоза бытовых отходов для населения плата за одного человека в месяц вырастет с 35,00 до 67,86 грн (93,89%). Прием и размещение мусора на полигоне с 65,82 до 174,93 гривен за м³ (165,77%). Для бюджетных организаций и других категорий тарифы также пересмотрены в сторону повышения.

Расчеты произведены согласно действующему законодательству, включая постановления КМУ №869 и №1031. Предложения и замечания принимаются до 24 июля в письменном виде или по электронной почте. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области объясняется исключительно объективными экономическими факторами.

Жителям следует планировать свой бюджет в соответствии с сложившейся ситуацией.

