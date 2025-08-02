Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області можна отримати жителям окремої громади, повідомляє Politeka.net.

Про видачу продуктових наборів оголосив фонд Angels of Salvation.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області можуть отримати переселенці, які вимушено евакуюються з небезпечних регіонів України та прибувають до Павлограда. Цю гуманітарну підтримку надає Організація Об’єднаних Націй у межах програми допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Допомога доступна всім евакуйованим — незалежно від терміну перебування у транзитному центрі. Тобто продуктовий набір можна отримати навіть у перші години після прибуття, не залежно від планів залишатися в центрі на довгий час. Це дозволяє швидко покрити базові потреби в харчуванні для людей, які часто опиняються у новому місці без жодних ресурсів.

Набір, який видається переселенцям у Павлограді, сформований для того, щоб забезпечити найнеобхідніше харчування на кілька днів. До нього входить один кілограм хліба та десять консервованих банок: п’ять з них — з різними видами каш, інші — з курятиною та овочевими стравами. Такий набір розрахований на два повноцінні прийоми їжі на день протягом п’яти діб.

Процедура отримання безкоштовних продуктів для ВПО у Дніпропетровській області максимально проста: не потрібно проходити складну реєстрацію чи чекати у довгих чергах. Єдина необхідна умова — підтвердження факту евакуації з регіонів, де ведуться активні бойові дії або існує серйозна загроза для мирного населення.

Ця ініціатива має критичне значення для людей, які щойно пережили евакуацію та залишилися без звичного середовища, засобів до існування чи підтримки. Продуктові набори допомагають їм пережити перші, найскладніші дні, поки вони шукають нове місце для проживання або чекають на подальше переселення.

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