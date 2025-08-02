Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области можно получить жителям отдельной общины, сообщает Politeka.net.

О выдаче продуктовых наборов объявил фонд Angels of Salvation.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области могут получить переселенцы, которые вынужденно эвакуируются из опасных регионов Украины и прибывают в Павлоград. Эту гуманитарную поддержку оказывает Организация Объединенных Наций в рамках программы помощи внутренне перемещенным лицам.

Помощь доступна всем эвакуированным - независимо от срока пребывания в транзитном центре. То есть продуктовый набор можно получить даже в первые часы по прибытии, не зависимо от планов оставаться в центре на долгое время. Это позволяет быстро покрыть базовые потребности в питании для людей, часто оказывающихся в новом месте без ресурсов.

Набор, издаваемый переселенцам в Павлограде, сформирован для того, чтобы обеспечить самое необходимое питание на несколько дней. В него входит один килограмм хлеба и десять консервированных банок: пять из них – с разными видами каш, другие – с курятиной и овощными блюдами. Такой набор рассчитан на два полноценных приема пищи в день в течение пяти суток.

Процедура получения бесплатных продуктов для ВПЛ в Днепропетровской области максимально проста: не нужно проходить сложную регистрацию или ждать в длинных очередях. Единственное необходимое условие – подтверждение факта эвакуации из регионов, где ведутся активные боевые действия или существует серьезная угроза мирному населению.

Эта инициатива имеет критическое значение для людей, которые только что пережили эвакуацию и остались без привычной среды, средств к существованию или поддержке. Продуктовые наборы помогают им пережить первые, самые сложные дни, пока они ищут новое место жительства или ждут дальнейшего переселения.

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