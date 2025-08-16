Дефицит продуктов в Киевской области влияет не только на потребительскую корзину, но и на стабильность розничной торговли.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Огурцы, еще недавно активно покупавшие украинцы, резко подорожали. Средняя стоимость этого овоща уже достигла 30-50 гривен за килограмм, что на 13% больше, чем было зафиксировано на прошлой неделе. Основной причиной ценового скачка стало уменьшение поставок из-за завершения сбора в теплицах и неблагоприятных климатических факторов.

По информации профильных аналитиков, большинство предприятий, занимающихся выращиванием огурцов, сейчас производят очистку теплиц перед началом нового цикла. Это оказало значительное влияние на объем предложения. К тому же, летние хозяйства уменьшили поставки — погода внесла коррективы в скорость сбора урожая.

На сегодняшний день огурцы продаются по 30–50 гривен, в зависимости от региона и вида выращивания. В то же время, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, нынешние цены все еще ниже — почти на 16% Однако участники рынка предупреждают: если тенденция к сокращению объемов будет продолжаться, могут возникнуть серьезные трудности.

Дефицит продуктов в Киевской области влияет не только на потребительскую корзину, но и на стабильность розничной торговли. Повышение стоимости сезонных овощей, в частности тепличных культур, создает риски для экономики мелких фермеров и заставляет торговые сети пересматривать ценообразование в реальном времени.

К слову, в Киеве также фиксируют нехватку хлеба.

Эксперты предупреждают о росте расценок на этот базовый продукт еще на 20% до конца следующего года. Поэтому дефицит хлеба в Киеве может усугубиться уже в ближайшие месяцы.

