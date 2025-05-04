В период недели с 5 по 11 мая 2025 года в Одессе ожидается небольшое похолодание и пасмурная погода, передает Politeka.
По данным синоптиков, неделя пройдет с облачным небом, временами возможны осадки, повышение температуры до летней в этот период маловероятно.
Жителям города стоит готовиться к несколько изменчивой погоде.
Температурные показатели будут варьироваться от +17°C в начале недели до +19°C поближе к выходным.
Понедельник и вторник, 5-6 мая, станут самыми прохладными днями - днем будет +13...17°C. Однако в течение всей недели воздух прогреется не больше +20 градусов.
Ветер в течение этих дней будет умеренным — до 5,4 м/с. Такая скорость создаст еще большее ощущение прохлады.
Осадки прогнозируются в среду 7 числа.
На фоне общеукраинского потепления температуры по стране поднимаются до +23°C и выше, особенно в южных и западных регионах. Весна постепенно набирает обороты.
В целом по Украине наблюдается тенденция постепенного потепления. В середине этого времени температура будет достигать +10…+15°C, а на западе страны возможно повышение до +17°C.
Атмосферное давление может быть повышено - это может повлиять на метеозависимых людей, хотя серьезных колебаний не синоптики не прогнозируют.
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