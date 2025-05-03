Погода в Одессе на 4 мая 2025 года, синоптики составили подробный прогноз на воскресенье.

Синоптики опубликовали актуальный прогноз погоды в Одессе на воскресенье, 4 мая 2025 года, узнайте, какой будет этот весенний день, передает Politeka.

4 мая в городе установится приятная и комфортная весенняя погода.

С утра небо над Одессой будет ясным, но к вечеру возможна облачность. В течение дня температура воздуха поднимется до +18°C, а к вечеру слегка понизится — до +16°C.

Ожидается ветер переменного направления, скоростью до 6,8 м/с, который добавит прохлады.

Существенных осадков в течение суток не прогнозируется, атмосферное давление останется в пределах нормы.

Метеозависимые люди могут почувствовать незначительные изменения давления, однако они вряд ли повлияют на общее самочувствие.

Уровень влажности будет умеренным, а ультрафиолетовый индекс — в безопасных пределах. Геомагнитная обстановка останется стабильной, что благоприятно скажется на активности и отдыхе на свежем воздухе.

Синоптики предупреждают, что майская погода в Одессе может быть непредсказуемой и преподнести сюрпризы.

По данным Укргидрометцентра, в мае температура воздуха по Украине будет в среднем на 1,5–2°C выше климатической нормы. Это означает дневные значения от +15 до +19°C.

На юге страны, ожидаются ещё более комфортные температурные показатели — от +21 до +24°C, а в особенно тёплые дни — и выше.

Тем не менее, май остаётся переменчивым месяцем. Возможны как периоды заметного потепления, так и кратковременные похолодания, а в отдельных случаях — даже заморозки.

Поэтому, несмотря на общее потепление, расслабляться рано — весна остается капризной и может неожиданно напомнить о себе резкой сменой условий.

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