Прогноз погоды в Одессе на пятницу, 2 мая 2025 года, синоптики рассказали, каким будет этот день.

В пятницу, 2 мая 2025 года, в Одессе установится приятная весенняя погода, передает Politeka.

По данным синоптиков, в течение всего дня ожидается солнечное небо без облаков и осадков.

Днем температура воздуха поднимется до комфортных +17°C, а к вечеру немного снизится — до +14°C. Погоду будет сопровождать слабый ветер до 3,9 м/с с переменным направлением, придающий лёгкую прохладу.

Осадков в течение суток в Одессе 2 мая не ожидается, атмосферное давление останется преимущественно стабильным.

Люди, чувствительные к изменениям, могут заметить незначительные колебания, однако они не окажут существенного влияния на самочувствие.

Уровень влажности будет на умеренном уровне, ультрафиолетовый индекс — в пределах нормы. Геомагнитное поле сохранит спокойствие, создавая благоприятные условия для активного отдыха на свежем воздухе.

Согласно прогнозам синоптиков, вся первая неделя мая в Одессе порадует жителей теплой и сухой погодой. Однако, по информации Укргидрометцентра, в целом май может быть нестабильным, поэтому стоит быть готовыми к возможным сюрпризам.

Средняя температура в Украине в мае 2025 года, по предварительным данным, будет на 1,5–2°C выше климатической нормы и составит около +15…+19°C днем.

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