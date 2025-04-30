Прогноз погоды на май в Харькове, как и для большинства регионов Украины, обещает достаточно изменчивую атмосферу.

Синоптики обещают, что прогноз погоды на май в Харькове может принести как теплые, солнечные дни, так и резкие холода, сообщает Politeka.

По информации Укргидрометцентра, в среднем температура по стране в последний месяц весны должна быть на 1,5-2 градуса выше нормы, что даст средние показатели в пределах +15-19 днем.

Но, ввиду климатических особенностей города, можно ожидать и более высокие температуры. Уже в начале месяца в городе могут быть дни, когда столбики термометров поднимутся до +22-24, а на юго-востоке Украины, включая наш город, жара вполне может достигнуть +30 градусов.

Однако, как обычно бывает, прогноз погоды на май в Харькове не обойдется и без сюрпризов в виде холодных воздушных масс. Так, после начального потепления уже в середине месяца могут быть кратковременные похолодания, когда ночная температура опустится до +4-6, а в отдельные ночи возможны заморозки.

Что касается осадков, то по предсказаниям синоптиков, город не минует дождь, но количество осадков будет достаточно умеренным - в пределах 32-35 мм. Это означает, что конец весны будет преимущественно сухим, но не без коротких ливней или гроз.

Для местных жителей следует быть готовыми к любым природным прихотям, поэтому лучше держать под рукой и легкую куртку, и солнцезащитные средства.

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