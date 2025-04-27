Синоптики дали детальний прогноз погоди в Харкові та області на понеділок, 28 квітня 2025 року, та попередили про нові небезпеки.

У Харкові та області, як передбачає прогноз погоди на 28 квітня, мешканців чекає кілька неприємних сюрпризів, повідомляє Politeka.

Загалом протягом доби очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Про це повідомляють у регіональному центрі з гідрометеорології.

Перша проблема – прогноз погоди в Харківській області на 28 квітня обіцяє сильний і неприємний вітер північно-західного напрямку швидкістю 7-12 метрів за секунду, через що температура повітря видаватиметься ще нижчою.

До речі, до кінця доби в неділю, 27 числа, Укргідрометцентр оголосив про небезпечні метеорологічні явища першого рівня в регіоні – очікуються пориви вітру 15 - 20 метрів за секунду, пише Politeka.

Нічні заморозки, відповідно до прогнозу погоди на 28 квітня, в Харківській області посиляться та відповідатимуть другому (помаранчевому) рівню небезпечності. Вночі температура повітря становитиме від 0 до -5 градусів морозу, вдень підніметься до +8+13, але через вітер буде значно холодніше.

У облцентрі при цьому нічні заморозки становитимуть від 0 до -2 градусів. Вдень очікуться максимум +10+12 тепла.

Синоптики також попереджають, що в вівторок знову пориви до 15-20 метрів за секунду, але температура повітря вже поступово піде вгору. В нічні години +1+6 тепла, хоч місцями і буде підморожувати до 0-3, в денні – до +14+19.

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