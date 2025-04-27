В Харькове и области, как предполагает прогноз погоды на 28 апреля, жителей ждут несколько неприятных сюрпризов, сообщает Politeka.
В общем, в течение суток ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщают в региональном центре по гидрометеорологии.
Первая проблема – прогноз погоды в Харьковской области на 28 апреля обещает сильный и неприятный ветер северо-западного направления скоростью 7-12 метров в секунду, из-за чего температура воздуха покажется еще ниже.
Кстати, до конца суток в воскресенье, 27 числа, Укргидрометцентр объявил об опасных метеорологических явлениях первого уровня в регионе – ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду, пишет Politeka.
Ночные заморозки, согласно прогнозу погоды на 28 апреля, в Харьковской области усилятся и будут соответствовать второму (оранжевому) уровню опасности. Ночью температура воздуха будет от 0 до -5 градусов мороза, днем поднимется до +8+13, но из-за ветра будет гораздо холоднее.
В облцентре при этом ночные заморозки составят от 0 до -2 градусов. Днем ожидаются максимум +10+12 тепла.
Синоптики также предупреждают, что во вторник снова порывы до 15-20 метров в секунду, но температура воздуха постепенно пойдет вверх. В ночные часы +1+6 тепла, хотя местами и будет подмораживать до 0-3, в дневные – до +14+19.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала о списке категорий людей, которые могут получить денежную помощь в Киеве.
Также Politeka писала, кто может выйти на пенсию в 50 лет с минимальным стажем.
Кроме того, Politeka рассказывала, когда будет введена уголовная ответственность для ТЦК и ВЛК.