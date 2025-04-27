Синоптики дали детальный прогноз погоды в Харькове и области на понедельник, 28 апреля 2025 года, и предупредили о новых опасностях.

В Харькове и области, как предполагает прогноз погоды на 28 апреля, жителей ждут несколько неприятных сюрпризов, сообщает Politeka.

В общем, в течение суток ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщают в региональном центре по гидрометеорологии.

Первая проблема – прогноз погоды в Харьковской области на 28 апреля обещает сильный и неприятный ветер северо-западного направления скоростью 7-12 метров в секунду, из-за чего температура воздуха покажется еще ниже.

Кстати, до конца суток в воскресенье, 27 числа, Укргидрометцентр объявил об опасных метеорологических явлениях первого уровня в регионе – ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду, пишет Politeka.

Ночные заморозки, согласно прогнозу погоды на 28 апреля, в Харьковской области усилятся и будут соответствовать второму (оранжевому) уровню опасности. Ночью температура воздуха будет от 0 до -5 градусов мороза, днем ​​поднимется до +8+13, но из-за ветра будет гораздо холоднее.

В облцентре при этом ночные заморозки составят от 0 до -2 градусов. Днем ожидаются максимум +10+12 тепла.

Синоптики также предупреждают, что во вторник снова порывы до 15-20 метров в секунду, но температура воздуха постепенно пойдет вверх. В ночные часы +1+6 тепла, хотя местами и будет подмораживать до 0-3, в дневные – до +14+19.

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