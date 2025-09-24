Дефіцит хліба в Кіровоградській області продовжує залишатися серйозною загрозою для стабільності цін та забезпечення продовольчої безпеки регіону.

Дефіцит хліба в Кіровоградській області у сезоні 2025/26 може загостритися через нестачу високоякісної пшениці для борошномельних підприємств, повідомляє Politeka.

Голова Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський під час конференції «ХЛІБ.ua» зазначив, що очікуваний загальний урожай зернових складе близько 21 млн тонн, з яких продовольча пшениця досягне приблизно 10,3 млн т. Обсяги зерна 1–2 класу, необхідного для виробництва борошна високої якості, складатимуть лише 1,7 млн т.

Експерт підкреслив, що конкуренція між переробними підприємствами та експортерами за обмежені обсяги кращого зерна зростає, а аграрії, маючи можливість зберігати продукцію протягом кількох років, не поспішають її реалізовувати. Це створює ризики для стабільності цін і обмежує доступ до борошна та хлібопекарських виробів для споживачів.

Особливу увагу Рибчинський приділив житу. Власне виробництво культури не задовольняє внутрішній попит повністю. У 2025/26 маркетинговому році прогнозується імпорт близько 9 тис. тонн, тоді як минулого сезону він складав лише 1,6 тис. тонн. Такий дефіцит сировини здатен впливати на ціни на хліб і продукцію борошномельної галузі.

Нинішня структура виробництва та поведінка аграріїв можуть спричинити подальше подорожчання борошна. Уже зараз обмежена наявність зерна високого класу визначає перспективи роботи підприємств, а нестача продовольчої пшениці створює потенційні загрози продовольчій безпеці країни.

Дефіцит хліба в Кіровоградській області продовжує залишатися серйозною загрозою для стабільності цін та забезпечення продовольчої безпеки регіону.

Джерело: Agravery.com

