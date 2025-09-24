Дефицит хлеба в Кировоградской области в сезоне 2025/26 может обостриться из-за нехватки высококачественной пшеницы для мукомольных предприятий, сообщает Politeka.

Председатель Союза «Мукомели Украины» Родион Рыбчинский во время конференции «ХЛІБ.ua» отметил, что ожидаемый общий урожай зерновых составит около 21 млн тонн, из которых продовольственная пшеница достигнет примерно 10,3 млн т. Объемы зерна 1–2 класса, необходимого для производства муки высокого качества.

Эксперт подчеркнул, что конкуренция между перерабатывающими предприятиями и экспортерами за ограниченные объемы лучшего зерна растет, а аграрии, имея возможность хранить продукцию несколько лет, не спешат ее реализовывать. Это создает риски для стабильности цен и ограничивает доступ к муке и хлебопекарным изделиям для потребителей.

Особое внимание Рыбчинский уделил ржи. Собственное производство культуры не удовлетворяет внутренний спрос полностью. В 2025/26 маркетинговом году прогнозируется импорт около 9 тыс. тонн, тогда как в прошлом сезоне он составлял всего 1,6 тыс. тонн. Такой дефицит сырья способен влиять на цены на хлеб и продукцию мукомольной отрасли.

Нынешняя структура производства и поведение аграриев могут повлечь за собой дальнейшее подорожание муки. Уже сейчас ограниченное наличие зерна высокого класса определяет перспективы работы предприятий, а нехватка продовольственной пшеницы создает потенциальные угрозы продовольственной безопасности страны.

Дефицит хлеба в Кировоградской области продолжает оставаться серьезной угрозой стабильности цен и обеспечения продовольственной безопасности региона.

Источник: Agravery.com

