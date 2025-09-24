Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області забезпечує стабільний дохід, соціальні гарантії, медичне страхування та комфортні умови праці, дозволяючи розвивати професійні навички та працювати у дружньому колективі.

Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області пропонує різноманітні вакансії, що забезпечують стабільний дохід та розвиток професійних навичок, повідомляє Politeka.

За даними сайту work.ua, компанія OKKO у Кропивницькому на вулиці Вокзальній, 14а, шукає заправника та молодшого оператора АЗС. Посада доступна студентам і пенсіонерам на повну зайнятість. Заробітна плата складає 12 000 гривень плюс чайові. Кандидати повинні мати паспорт та військовий квиток або приписне, бути відповідальними, пунктуальними та готовими працювати в команді.

Компанія ЮГОС, що спеціалізується на меблевій галузі з 1997 року, пропонує вакансію комірника у Кропивницькому. Основні завдання — організація прийому та видачі товарів, ведення документації, контроль розміщення продукції та підготовка відправок. Вимоги: уважність, охайність, готовність до навчання та робота у колективі. Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, зарплату 17 000 гривень, повний робочий день та можливість кар’єрного зростання.

Також на проспекті Винниченка, 1Б, OKKO запрошує продавця-касира та молодшого оператора АЗС. Завдання включають консультування клієнтів, облік продажів та підтримку чистоти робочого місця. Ставка — 21 000 гривень плюс відсоток від продажів. Працівникам гарантують навчання, підтримку колег та офіційне оформлення.

Отже, робота для пенсіонерів у Кіровоградській області охоплює посади у сфері торгівлі та логістики, забезпечує стабільний дохід, соціальні гарантії, медичне страхування та комфортні умови праці, дозволяючи розвивати професійні навички та працювати у дружньому колективі.

