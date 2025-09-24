Работа для пенсионеров в Кировоградской области обеспечивает стабильный доход, социальные гарантии, медицинское страхование и комфортные условия труда, позволяя развивать профессиональные навыки и работать в коллективе.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области предлагает разнообразные вакансии, обеспечивающие стабильный доход и развитие профессиональных навыков, сообщает Politeka.

По данным сайта work.ua , компания OKKO в Кропивницком по улице Вокзальной, 14а, ищет заправщика и младшего оператора АЗС. Должность доступна студентам и пенсионерам на полную занятость. Заработная плата составляет 12 000 гривен плюс чаевые. Кандидаты должны иметь паспорт и военный билет или приписное, быть ответственными, пунктуальными и готовыми работать в команде.

Компания ЮГОС, специализирующаяся на мебельной отрасли с 1997 года, предлагает вакансию кладовщика в Кропивницком. Основные задачи – организация приема и выдачи товаров, ведение документации, контроль размещения продукции и подготовка отправок. Требования: внимательность, чистоплотность, готовность к обучению и работа в коллективе. Работникам предлагают официальное трудоустройство, зарплату 17 тысяч гривен, полный рабочий день и возможность карьерного роста.

Также на проспекте Винниченко, 1Б, OKKO приглашает продавца- кассира и младшего оператора АЗС. Задачи включают в себя консультирование клиентов, учет продаж и поддержание чистоты рабочего места. Ставка – 21 000 гривен плюс процент от продаж. Работникам гарантируют обучение, поддержку коллег и официальное оформление.

Итак, работа для пенсионеров в Кировоградской области охватывает должности в сфере торговли и логистики, обеспечивает стабильный доход, социальные гарантии, медицинское страхование и комфортные условия труда, позволяя развивать профессиональные навыки и работать в коллективе.

