Українців інформують про графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 вересня в Київській області, передає Politeka.

Таку інформацію надає Пірнівська сільська рада Вишгородського району та Бучанська міська рада.

З метою підвищення надійності мереж та запобігання аварійним ситуаціям ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» виконуватиме профілактичні роботи на території громади.

У селі Вища Дубечня тимчасові перерви в подачі струму очікуються 22 вересня 2025 року з 08:00 до 22:00 на вулицях: Визволителів, Вишнева, Деснянська, Київ-ка, Лісова, Лугова, Перемоги, Прибережна, Соборна, Шевченка, пров. Лісовий.

Того ж дня, 22 числа, з 08:30 до 20:00 відключення відбудеться в селі Пірнове по вулиці Київській.

У селі Лебедівка енергопостачання тимчасово припинятиметься 24 числа з 08:00 до 20:00 на вулиці Соборній.

Крім того, у Бучанській громаді заплановані роботи на електромережах. 22-го з 08:30 до 16:30 відключення очікується в Луб’янці на вул. Шевченка, 49/А та 100. 24-го з 06:00 до 20:00 енергопостачання буде відсутнє в Бучі на бульв. Богдана Хмельницького, 6, вул. Захисників України, 115, вул. Шевченка, вул. Чорних Запорожців, 1, вул. Яснополянська, вул. Нове Шосе та вул. Енергетиків, 12.

Графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 вересня в Київській області вводять виключно для підвищення стабільності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям. Мешканців просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і планувати користування побутовими приладами з урахуванням графіку.

