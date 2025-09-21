График отключения света на неделю с 22 по 28 сентября в Киевской области вводится исключительно для повышения стабильности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций.

Украинцы информируются о графике отключения света на неделю с 22 по 28 сентября в Киевской области, передает Politeka.

Такую информацию предоставляет Пирновский сельсовет Вышгородского района и Бучанский городской совет.

С целью повышения надежности сетей и предотвращения аварийных ситуаций ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети» будет выполнять профилактические работы на территории общества.

В селе Высшая Дубечня временные перерывы в подаче тока ожидаются 22 сентября 2025 с 08:00 до 22:00 на улицах: Освободителей, Вишневая, Деснянская, Киев-ка, Лесная, Луговая, Победы, Прибрежная, Соборная, Шевченко, о. Лесной.

В тот же день, 22 числа , с 08:30 до 20:00 отключение состоится в селе Пирново по улице Киевской.

В селе Лебедевка энергоснабжение будет временно прекращаться 24 числа с 08:00 до 20:00 на улице Соборной.

Кроме того, в Бучанской общине запланированы работы на электросетях. 22-го с 08:30 до 16:30 отключение ожидается в Лубянке по ул. Шевченко, 49/А и 100. 24-го с 06:00 до 20:00 энергоснабжение будет отсутствовать в Буче на бульв. Богдана Хмельницкого, 6, ул. Защитников Украины, 115, ул. Шевченко, ул. Черных Запорожцев, 1, ул. Яснополянская, ул. Новое Шоссе и ул. Энергетиков, 12.

График отключения света на неделю с 22 по 28 сентября в Киевской области вводится исключительно для повышения стабильности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать пользование бытовыми приборами с учетом графика.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что в столице запланированы длительные ограничения движения.

Также Politeka писала о повышении цен на отопление.

Кроме того, Politeka сообщала прогноз погоды на сентябрь: синоптики призвали готовиться к климатическим неприятностям.