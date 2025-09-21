Мешканців Вінницької області попереджають про введення тимчасового графіка відключення газу на тиждень з 22 по 28 вересня.

Графік відключення газу на тиждень з 22 по 28 вересня у Вінницькій області охоплює кілька міст та сіл і дозволяє підготувати систему газопостачання до стабільної роботи в осінньо-зимовий період, повідомляє Politeka.

Як інформують на сайті місцевої філії "Газмереж", графік відключення газу на тиждень з 22 по 28 вересня у Вінницькій області передбачає тимчасові обмеження у місті Тульчин, де 23.09 з 9:00 до 17:00 не буде газопостачання.

Йдеться про такі адреси: Максима Кривоноса 21, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, Відродження 110. Окрім цього, у Липовці 26.09 з 9:00 до 17:00 тимчасово обмежать подачу блакитного палива на проїзді Тараса Шевченка, 20.

У Хмільнику роботи триватимуть з 8:00 23.09 до 17:00 26.09. Йдеться про мешканців таких вулиць: Північна 67, Герасимчука, Михайла Вербицького, Павла Чубинського, Валі Котика, Ігоря Сікорського, Миру, Олеся Гончара, Південнобузька, Західна, Дмитра Павличка, провулок Магістральний.

У цей же період, планові ремонти проводитимуться у селах Дібрівка, Соколова, Березна, Чудинівці, Крупин та Куманівці Хмільницького району.

Окрім цього, у Вінниці тимчасово буде припинено подачу блакитного палива таким чином:

22.09– вулиця Келецька 45 Б/1, 45 Б/2, У. Кармелюка 13, 17, 20, 24, І. Костецького 31. 23.09 – Келецька 50 Б, 51 А, У. Кармелюка 26, 40, 43, пров. Депутатський 4.

24.09 – Келецька 99 Б, У. Кармелюка 5, 9, 49, 75, І. Сікорського 29. 25.09 – Селянський 3, 5, 1-ий пров. Гніванське шосе 1, 5-ий пров. Гніванське шосе 34, 36, пров. Інтелігентний 2.

26.09 – Данила Нечая 5, 10, 61, 64, 135, пров. Індустріальний 10. 29.09 – Д. Демчука 1, 3, І. Дзюби 17, 33, І. Федорова 6, 10, 12. 30.09 – м. Вінниця, І. Федорова 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24.

Графік відключення газу на тиждень з 22 по 28 вересня у Вінницькій області є частиною щорічних заходів з підготовки газових мереж до осінньо-зимового періоду.

