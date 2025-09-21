Жителей Винницкой области предупреждают о введении временного графика отключения газа на неделю с 22 по 28 сентября.

График отключения газа в неделю с 22 по 28 сентября в Винницкой области охватывает несколько городов и сел и позволяет подготовить систему газоснабжения к стабильной работе в осенне-зимний период, сообщает Politeka.

Как информируют на сайте местного филиала "Газсетей", график отключения газа на неделю с 22 по 28 сентября в Винницкой области предусматривает временные ограничения в городе Тульчин, где 23.09 с 9:00 до 17:00 не будет газоснабжения.

Речь идет о таких адресах: Максима Кривоноса 21, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, Возрождения 110. Кроме этого, в Липовце 26.09 з 9:00 до 17:00 голубого топлива на проезде Тараса Шевченко, 20.

В Хмельнике работы продлятся с 8:00 23.09 до 17:00 26.09. Речь идет об жителях таких улиц: Северная 67, Герасимчука, Михаила Вербицкого, Павла Чубинского, Вали Котика, Игоря Сикорского, Мира, Олеся Гончара, Южнобужская, Западная, Дмитрия Павлычко, Магистральный переулок.

В этот же период плановые ремонты будут проводиться в селах Дибровка, Соколова, Березна, Чудиновцы, Крупин и Куманивцы Хмельницкого района.

Кроме этого, в Виннице временно будет прекращена подача голубого топлива таким образом:

22.09 – улица Келецкая 45 Б/1, 45 Б/2, В. Кармелюка 13, 17, 20, 24, И. Костецкого 31. 23.09 – Келецкая 50 Б, 51 А, В. Кармелюка 26, 40, 43, об. Депутатский 4.

24.09 – Келецкая 99 Б, В. Кармелюка 5, 9, 49, 75, И. Сикорского 29. 25.09 – Крестьянский 3, 5, 1-й пер. Гниванское шоссе 1, 5-й пер. Гниванское шоссе, 34, 36, пер. Интеллигентный 2.

26.09 – Даниила Нечая 5, 10, 61, 64, 135, пер. Индустриальный 10. 29.09 – Д. Демчука 1, 3, И. Дзюбы 17, 33, И. Федорова 6, 10, 12. 30.09 – г. Винница, И. Федорова 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24.

График отключения газа на неделю с 22 по 28 сентября в Винницкой области является частью ежегодных мер по подготовке газовых сетей к осенне-зимнему периоду.

