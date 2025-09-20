Залізничники закликають пасажирів завчасно ознайомлюватися з новим графіком руху поїздів до Дніпра та планувати свої подорожі з урахуванням нового розкладу.

Новий графік руху поїздів до Дніпра вводить компанія-перевізник "Укрзалізниця" вже з початку жовтня, тому варто знати про усі зміни, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці" на сторінці у Фейсбук.

У жовтні пасажирів Придніпровської залізниці очікує новий графік руху поїздів до Дніпра. Зміни стосуються одного з важливих приміських поїздів, який сполучає станцію П’ятихатки-Стикова з містом Дніпро.

Причиною тимчасових коригувань стали масштабні ремонтні роботи на окремих ділянках залізничної мережі, що потребують додаткового часу для безпечного проведення.

Мова йде про приміський поїзд номер 6044. Його графік руху буде змінено у певні дні жовтня, зокрема 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16. У ці дати він вирушатиме зі станції П’ятихатки-Стикова о 20:23, а прибуватиме до станції Дніпро-Головний о 23 годині 30 хвилин.

Під час маршруту поїзд робитиме традиційні зупинки на ряді станцій та зупиночних платформ, зокрема на станціях П’ятихатки, Ерастівка, Вільногірськ, Верхівцеве, Верхньодніпровськ, Кам’янське, а також на платформах Сухачівка, Діївка, Горяїнове та низці інших.

Це дає можливість мешканцям різних населених пунктів регіону користуватися залізничним транспортом для щоденних поїздок на роботу, навчання чи у справах.

Залізничники закликають пасажирів завчасно ознайомлюватися з новим графіком руху поїздів до Дніпра та планувати свої подорожі з урахуванням нового розкладу, аби уникнути непорозумінь та затримок. Особливо це важливо для тих, хто звик користуватися регулярним графіком і щодня розраховує на стабільний час відправлення та прибуття.

