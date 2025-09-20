Железнодорожники призывают пассажиров заранее ознакомиться с новым графиком движения поездов в Днепр и планировать свои поездки с учетом нового расписания.

Новый график движения поездов в Днепр вводит компания-перевозчик "Укрзализныця" уже с начала октября, поэтому стоит знать все изменения, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" на странице в Фейсбуке.

В октябре пассажиров Приднепровской железной дороги ожидает новый график движения поездов в Днепр. Изменения касаются одного из важных пригородных поездов, соединяющего станцию ​​Пятихатки-Стыкова с городом Днепр.

Причиной временных корректировок стали масштабные ремонтные работы на отдельных участках железнодорожной сети, требующие дополнительного времени для безопасного проведения.

Речь идет о пригородном поезде номер 6044. Его график движения будет изменен в определенные дни октября, в частности, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16. В эти даты он будет отправляться со станции Пятихатки-Стыкова в 20: 23 минуты, а прибывать к станции Днепр-Главный в 23 часа 30 минут.

Во время маршрута состав будет делать традиционные остановки на ряде станций и остановочных платформ, в частности на станциях Пятихатки, Ерастовка, Вольногорск, Верховцево, Верхнеднепровск, Каменское, а также на платформах Сухачевка, Деевка, Горяиново и ряде других.

Это дает возможность жителям разных населенных пунктов региона пользоваться железнодорожным транспортом для ежедневных поездок на работу, учебу или по делам.

Железнодорожники призывают пассажиров заранее ознакомиться с новым графиком движения поездов в Днепр и планировать свои путешествия с учетом нового расписания во избежание недоразумений и задержек. Особенно это важно для тех, кто привык пользоваться регулярным графиком и каждый день рассчитывает на стабильное время отправления и прибытия.

