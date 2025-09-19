Право на таку грошову допомогу для пенсіонерів в Одеській області надається за умови, що середньомісячний дохід заявника за останні шість місяців не перевищує прожитковий мінімум.

Частина українців після досягнення пенсійного віку не зможе оформити пенсію, у таких випадках держава передбачила грошову допомогу для пенсіонерів в Одеській області, пише Politeka.net.

Про це нагадують у Пенсійному фонді України.

Є чимало людей, які, досягнувши пенсійного віку, так і не змогли заробити достатньо страхового стажу для оформлення пенсії. Проте для них держава передбачила альтернативний механізм підтримки — спеціальну соціальну допомогу.

Умови виходу на заслужений відпочинок у 2025 році

у 60 років — за наявності щонайменше 32 років страхового стажу;

у 63 роки — за умови наявності 22 років досвіду;

у 65 років — достатньо 15 років досвіду.

До 2028 року ці вимоги поступово зростатимуть: щороку для виходу у 60 і 63 буде додаватися ще один рік необхідного стажу.

Державна соціальна грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області замість пенсії

Якщо людина у 65-річному віці не має необхідного страхового стажу, вона може звернутися по державну соціальну виплату для осіб, які не мають права на пенсію.

Право на таку виплату надається за умови, що середньомісячний дохід заявника за останні шість місяців не перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. У 2025 році ця сума становить 2361 гривню.

Розмір виплат

базовий розмір соціальної допомоги — 30% від прожиткового мінімуму, тобто 708,3 гривні у 2025 році;

якщо ця сума менша за прожитковий мінімум, держава здійснює доплату до рівня 2361 гривні відповідно до постанови Кабміну № 265 від 26 березня 2008 року.

Таким чином, фактично особа, яка не має права на пенсію, може розраховувати на допомогу в обсязі прожиткового мінімуму.

Як оформити грошову допомогу для пенсіонерів в Одеській області

Подати заяву можна кількома способами:

особисто — у сервісному центрі територіального управління Пенсійного фонду, у ЦНАПі або через уповноважених осіб органів місцевого самоврядування;

онлайн — через вебпортал Пенсійного фонду, мобільний застосунок або портал «Дія» з накладанням КЕП (кваліфікованого електронного підпису);

поштовим відправленням — на адресу територіального управління Пенсійного фонду.

