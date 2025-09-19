Часть украинцев по достижении пенсионного возраста не сможет оформить пенсию, в таких случаях государство предусмотрело денежную помощь для пенсионеров в Одесской области, пишет Politeka.net.
Об этом напоминают в Пенсионном фонде Украины.
Есть немало людей, которые, достигнув пенсионного возраста, так и не смогли заработать достаточно страхового стажа для оформления пенсии. Однако для них государство предусмотрело альтернативный механизм поддержки – специальную социальную помощь.
Условия выхода на заслуженный отдых в 2025 году
- в 60 лет - при наличии не менее 32 лет страхового стажа;
- в 63 года - при наличии 22 лет опыта;
- в 65 лет – достаточно 15 лет опыта.
К 2028 году эти требования будут постепенно расти: ежегодно для выхода в 60 и 63 будет добавляться еще один год необходимого стажа.
Государственная социальная денежная помощь для пенсионеров в Одесской области вместо пенсии
Если человек в 65-летнем возрасте не имеет необходимого страхового стажа, он может обратиться за государственной социальной выплатой для лиц, не имеющих права на пенсию.
Право на такую выплату предоставляется при условии, что среднемесячный доход заявителя за последние шесть месяцев не превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. В 2025 году эта сумма составляет 2361 грн.
Размер выплат
- базовый размер социальной помощи - 30% от прожиточного минимума, то есть 708,3 гривны в 2025 году;
- если эта сумма меньше прожиточного минимума, государство осуществляет доплату до уровня 2361 гривны в соответствии с постановлением Кабмина № 265 от 26 марта 2008 года.
Таким образом, фактически лицо, не имеющее права на пенсию, может рассчитывать на пособие в объеме прожиточного минимума.
Как оформить денежную помощь для пенсионеров в Одесской области
Подать заявление можно несколькими способами:
- лично - в сервисном центре территориального управления Пенсионного фонда, в ЦНАПе или через уполномоченных лиц органов местного самоуправления;
- онлайн – через вебпортал ПФУ, мобильное приложение или портал «Дія» с наложением КЭП (квалифицированной электронной подписи);
- почтовой отправкой - в адрес территориального управления Пенсионного фонда.
