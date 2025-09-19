Право на денежную помощь для пенсионеров в Одесской области предоставляется при условии, что среднемесячный доход заявителя за последние шесть месяцев не превышает прожиточный минимум.

Об этом напоминают в Пенсионном фонде Украины.

Есть немало людей, которые, достигнув пенсионного возраста, так и не смогли заработать достаточно страхового стажа для оформления пенсии. Однако для них государство предусмотрело альтернативный механизм поддержки – специальную социальную помощь.

Условия выхода на заслуженный отдых в 2025 году

в 60 лет - при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

в 63 года - при наличии 22 лет опыта;

в 65 лет – достаточно 15 лет опыта.

К 2028 году эти требования будут постепенно расти: ежегодно для выхода в 60 и 63 будет добавляться еще один год необходимого стажа.

Государственная социальная денежная помощь для пенсионеров в Одесской области вместо пенсии

Если человек в 65-летнем возрасте не имеет необходимого страхового стажа, он может обратиться за государственной социальной выплатой для лиц, не имеющих права на пенсию.

Право на такую ​​выплату предоставляется при условии, что среднемесячный доход заявителя за последние шесть месяцев не превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. В 2025 году эта сумма составляет 2361 грн.

Размер выплат

базовый размер социальной помощи - 30% от прожиточного минимума, то есть 708,3 гривны в 2025 году;

если эта сумма меньше прожиточного минимума, государство осуществляет доплату до уровня 2361 гривны в соответствии с постановлением Кабмина № 265 от 26 марта 2008 года.

Таким образом, фактически лицо, не имеющее права на пенсию, может рассчитывать на пособие в объеме прожиточного минимума.

Как оформить денежную помощь для пенсионеров в Одесской области

Подать заявление можно несколькими способами:

лично - в сервисном центре территориального управления Пенсионного фонда, в ЦНАПе или через уполномоченных лиц органов местного самоуправления;

онлайн – через вебпортал ПФУ, мобильное приложение или портал «Дія» с наложением КЭП (квалифицированной электронной подписи);

почтовой отправкой - в адрес территориального управления Пенсионного фонда.

