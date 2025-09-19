Грошову допомогу для пенсіонерів та інших категорій українців у Дніпропетровській області планується здійснювати у вересні–жовтні.

Кабінет Міністрів України прийняв розроблену Мінсоцполітики постанову про грошову допомогу для пенсіонерів та інших категорій українців у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Йдеться про одноразову грошову допомогу для пенсіонерів та інших категорій українців у Дніпропетровській області, яку уряд реалізує у співпраці з міжнародними гуманітарними організаціями та за фінансової підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Основна мета цієї ініціативи – забезпечити людей твердим паливом для обігріву житла в осінньо-зимовий період. Програма орієнтована насамперед на пенсіонерів та інші вразливі категорії населення, які проживають у районах, що найбільше потерпають від бойових дій.

Розмір виплати визначений на рівні 19 400 гривень для одного домогосподарства. Ця сума видається один раз на весь опалювальний сезон і поширюється на всю родину, незалежно від кількості її членів. Отримати кошти можна після подання заяви до органів місцевої влади – за місцем реєстрації або фактичного проживання. Подати документи має право сам заявник або його офіційний представник.

Після розгляду документів місцеві органи управління повинні протягом 5 робочих днів повідомити заявника про прийняте рішення. Інформація надходитиме тим способом, який буде вказано у заяві.

Грошову допомогу для пенсіонерів та інших категорій українців у Дніпропетровській області планується здійснювати у вересні–жовтні. Кошти надходитимуть виключно у безготівковій формі – безпосередньо на банківський рахунок, зазначений отримувачем.

Окремо наголошується на важливому принципі програми: «гроші ходять за людиною». Це означає, що навіть у випадку евакуації до більш безпечного регіону після подання документів, родина не втратить права на допомогу й гарантовано отримає належні їй кошти.

