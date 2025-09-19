Денежную помощь для пенсионеров и других категорий украинцев в Днепропетровской области планируется осуществлять в сентябре-октябре.

Кабинет Министров Украины принял разработанное Минсоцполитики постановление о денежной помощи для пенсионеров и других категорий украинцев в Днепропетровской области, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Речь идет об единовременной денежной помощи для пенсионеров и других категорий украинцев в Днепропетровской области, которую правительство реализует в сотрудничестве с международными гуманитарными организациями и при финансовой поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Основная цель этой инициативы – обеспечить людей жестким топливом для обогрева жилья в осенне-зимний период. Программа ориентирована прежде всего на пенсионеров и другие уязвимые категории населения, проживающие в районах, наиболее страдают от боевых действий.

Размер выплаты определен на уровне 19400 гривен для одного домохозяйства. Эта сумма выдается один раз на весь отопительный сезон и распространяется на всю семью независимо от количества ее членов. Получить средства можно после подачи заявления в органы местной власти – по месту регистрации или фактическому проживанию. Подать документы вправе сам заявитель или его официальный представитель.

После рассмотрения документов местные органы управления должны в течение 5 рабочих дней сообщить заявителю о принятом решении. Информация будет поступать тем способом, который будет указан в заявлении.

Денежную помощь для пенсионеров и других категорий украинцев в Днепропетровской области планируется осуществлять в сентябре-октябре. Денежные средства будут поступать исключительно в безналичной форме – непосредственно на банковский счет, указанный получателем.

Отдельно отмечается важный принцип программы: «деньги ходят за человеком». Это означает, что даже в случае эвакуации в более безопасный регион после подачи документов семья не потеряет права на помощь и гарантированно получит причитающиеся ей средства.

