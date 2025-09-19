Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області відбувається у штатному режимі, повідомляє Politeka.

Зазвичай старт сезону припадає на 15 жовтня, але минулого року він розпочався пізніше – 4 листопада через складності з підготовкою мереж. Станом на сьогодні виконано близько 83–85% необхідних заходів. Теплові системи проходять тестування та перевірку, а при потребі оснащуються запасними деталями для забезпечення безперебійної роботи.

Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер під час телемарафону «Єдині новини» наголосив, що підготовка враховує попередні труднощі: минулого року обстріли залишали до ста тисяч абонентів без тепла, що створювало серйозні проблеми для мешканців. Цей досвід використовується при облаштуванні нових мереж та організації роботи відповідних служб.

Наразі триває перевірка обладнання та підготовка додаткових запасних елементів, щоб уникнути аварій та перебоїв у подачі тепла. Місцева влада підкреслює, що забезпечення опалення є пріоритетом, а всі роботи виконуються відповідно до графіка, що гарантує комфорт і безпеку жителів регіону.

Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова зазначив, що складна ситуація спостерігається й в інших містах: «Також складна ситуація в Кривому Розі, тому що рашисти дуже сильно обстрілювали це місто і регіон загалом. Харківський регіон теж достатньо проблемний, Одеський».

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Одеській області супроводжується комплексною підготовкою систем, ретельним тестуванням техніки та урахуванням попередніх проблем, що дозволяє забезпечити своєчасне та стабільне постачання тепла для всіх абонентів.

