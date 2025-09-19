Начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области происходит в штатном режиме, сообщает Politeka.

Обычно старт сезона приходится на 15 октября, но в прошлом году он начался позже – 4 ноября из-за сложностей с подготовкой сетей. По состоянию на сегодняшний день выполнено около 83–85% необходимых мероприятий. Тепловые системы проходят тестирование и проверку, а при необходимости оснащаются запасными деталями для обеспечения бесперебойной работы.

Глава областной военной администрации Олег Кипер во время телемарафона «Єдині новини» подчеркнул, что подготовка учитывает предыдущие трудности: в прошлом году обстрелы оставляли до ста тысяч абонентов без тепла, что создавало серьезные проблемы для жителей. Этот опыт используется при обустройстве новых сетей и организации работы соответствующих служб.

Продолжается проверка оборудования и подготовка дополнительных запасных элементов, чтобы избежать аварий и перебоев в подаче тепла. Местные власти подчеркивают, что обеспечение отопления является приоритетом, а все работы выполняются в соответствии с графиком, что гарантирует комфорт и безопасность жителей региона.

Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова отметил, что сложная ситуация наблюдается и в других городах: «Также сложная ситуация в Кривом Роге, потому что рашисты очень сильно обстреливали этот город и регион в целом. Харьковский регион тоже достаточно проблемный, Одесский».

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области сопровождается комплексной подготовкой систем, тщательным тестированием техники и учетом предыдущих проблем, что позволяет обеспечить своевременную и стабильную поставку тепла для всех абонентов.

