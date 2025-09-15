Обмеження руху транспорту у Харкові пов’язані з проведенням ремонтних робіт на трамвайній колії.

Обмеження руху транспорту у Харкові стосується трамвайного переїзду на перехресті проспекту Тракторобудівників та вулиці Єдності, повідомляє Politeka.

З 15 по 20 вересня рух у цьому районі буде тимчасово обмежений з 9:00 до 17:00, зазначають у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Причиною змін є ремонтні роботи, які проводить КП «Харківський метрополітен». Йдеться про відновлення трамвайної колії, що потребує обмеження руху транспортних засобів на певний проміжок часу.

Для мінімізації незручностей організовано пропуск транспорту по смузі, яка не задіяна у виконанні робіт. Це дозволяє зберегти рух на ділянці, хоча й у скороченому режимі. Роботи передбачають послідовне оновлення покриття колії та перевірку технічного стану трамвайної інфраструктури, що забезпечить безпечне та стабільне функціонування руху у подальшому.

Планові заходи охоплюють весь період з 9:00 до 17:00 кожного дня зазначеного терміну. Водіям та пасажирам рекомендують враховувати тимчасові обмеження при плануванні маршрутів, аби уникнути затримок.

Отже, обмеження руху транспорту у Харкові на перехресті проспекту Тракторобудівників і вулиці Єдності пов’язані з проведенням ремонтних робіт на трамвайній колії, а організований пропуск по вільній смузі дозволяє зберегти доступність транспортного сполучення у місті.

Роботи мають завершитися до 20 вересня, після чого рух на перехресті буде відновлено у звичайному режимі, а трамвайна колія – повністю готова для експлуатації. Планові заходи спрямовані на підвищення безпеки та комфорту пересування для усіх учасників дорожнього руху.

