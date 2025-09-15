Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області проходить у штатному режимі, повідомляє Politeka.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер під час телемарафону "Єдині новини", станом на сьогодні виконано приблизно 83–85% необхідних підготовчих заходів. Всі теплові системи проходять перевірку та тестування, а при необхідності оснащуються запасними деталями для забезпечення безперебійної роботи.

Керівник області зазначив, що при підготовці до нового опалювального сезону враховуються помилки та труднощі минулих років. Раніше під час зимових періодів обстріли залишали до ста тисяч абонентів без тепла, що торкалося багатьох мікрорайонів та створювало серйозні проблеми для населення. Цей досвід враховується при облаштуванні нових теплових мереж та організації роботи відповідних служб.

Наразі триває перевірка обладнання, тестування його роботи та підготовка додаткових запасних елементів, щоб уникнути аварійних ситуацій і перебоїв у подачі тепла. Місцева влада підкреслює, що забезпечення опалення є пріоритетним завданням, а всі роботи виконуються згідно з графіком, що дозволяє гарантувати комфорт та безпеку жителів регіону.

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Одеській області супроводжується комплексною підготовкою систем, ретельним тестуванням техніки та урахуванням попередніх проблем, що дозволяє забезпечити стабільне та своєчасне постачання тепла для всіх абонентів.

До слова, подібні новини щодо опалення також повідомляли і для Харківської області.

