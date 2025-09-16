Розмір щомісячної доплати для пенсіонерів у Чернігівській області становить 10 відсотків від актуального прожиткового мінімуму.

Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області надаються лише категоріям українцям, які виконали умови, визначені законодавством, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

Зокрема, право на доплати для пенсіонерів у Чернігівській області мають громадяни, які офіційно мають статус Почесного донора України. Ця виплата є додатковою соціальною гарантією держави та покликана відзначити вагомий внесок донорів у збереження життя і здоров’я інших громадян. Надбавка надає можливість матеріально підтримати тих, хто протягом багатьох років здійснював безоплатні донорські внески.

Розмір щомісячної доплати для пенсіонерів у Чернігівській області становить 10 відсотків від актуального прожиткового мінімуму. Для працездатних осіб до кінця 2025 року прожитковий мінімум встановлено на рівні 3028 гривень, що означає, що пенсіонери зі статусом Почесного донора отримуватимуть щомісяця надбавку, розраховану саме від цієї суми.

Щоб оформити додаткову виплату, громадянам необхідно особисто звернутися до територіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання або перебування.

Під час звернення слід подати пакет документів, який включає:

заяву на призначення відповідної надбавки;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;

ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

документ, що підтверджує статус Почесного донора України або відповідного статусу, наданого ще за часів Радянського Союзу.

Слід підкреслити, що звання Почесного донора України надається лише тим громадянам, які здійснили не менше 40 безоплатних донацій крові або здали 60 доз плазми відповідно до встановлених медичних норм. Це свідчить про багаторічну благодійну діяльність та значний внесок у систему охорони здоров’я.

